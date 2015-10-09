حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الميزان :
>مهنياً: تجنب مولود برج الميزان إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير ملياً فى مستقبلك المهنى بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين.
>عاطفياً: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التى تراها فيه
>صحياً: نصيحة الى مواليد برج الميزان لا جدال ولا نقاش فى أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان
>حاول مولود برج الميزان أن تدخل المزيد من الخطط والتعديلات فى مجال العمل.
>تحاول أن ترضى الحبيب بكافة الطرق والوسائل ولكنه لا يستجيب. إذا شعرت أن مستوى العمل يتراجع، عليك أن تعرف السبب وتحل المشكلة.
>الابتعاد عن بعض الأشخاص اليوم فكرة رائعة كى تفكر بهدوء فى المرحلة المقبلة من حياتك.