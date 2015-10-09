حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الميزان :

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>مهنياً: تجنب مولود برج الميزان إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير ملياً فى مستقبلك المهنى بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين.>عاطفياً: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التى تراها فيه>صحياً: نصيحة الى مواليد برج الميزان لا جدال ولا نقاش فى أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض>حاول مولود برج الميزان أن تدخل المزيد من الخطط والتعديلات فى مجال العمل.>تحاول أن ترضى الحبيب بكافة الطرق والوسائل ولكنه لا يستجيب. إذا شعرت أن مستوى العمل يتراجع، عليك أن تعرف السبب وتحل المشكلة.>الابتعاد عن بعض الأشخاص اليوم فكرة رائعة كى تفكر بهدوء فى المرحلة المقبلة من حياتك.