أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/10/9

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/10/9 حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/10/9

لبرج الميزان:


>مهنيًا: قد تسمع اليوم كلامًا غير مقنع وليس له أى مصداقية عن بعض الأمور الخاصة بالعمل، ولكنك تنجح فى الحصول على المعلومات التى تبلغك الأسباب الكامنة وراء ذلك.
>عاطفيًا: تزداد رغبتك اليوم فى التقرب إلى الحبيب وتشعر بالقوة الشديدة على الصعيد العاطفى، وتفصح للحبيب عن قوة الحب الكامن له بداخلك.
>صحيًا: يجب عليك اتباع الإرشادات التى تلقيتها من الخبراء وأصحاب الاختصاص فى التغذية، حتى تشعر بالتحسن المستمر فى حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن حكمك على الآخرين فى هذه الفترة مبنى على آراء عامة وليس على أساس قوى، وهذا أمر خاطئ، فلابد أن تتحقق من الأمور قبل إصدار الأحكام على الآخرين.
>بمجرد أن تلتقى أى شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة منك للتحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه، إهمالك المستمر سيجعلك عرضة للمشكلات والأزمات فى الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى