حظك اليوم لبرج الميزان الجمعة 2015/10/9

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: قد تسمع اليوم كلامًا غير مقنع وليس له أى مصداقية عن بعض الأمور الخاصة بالعمل، ولكنك تنجح فى الحصول على المعلومات التى تبلغك الأسباب الكامنة وراء ذلك.>عاطفيًا: تزداد رغبتك اليوم فى التقرب إلى الحبيب وتشعر بالقوة الشديدة على الصعيد العاطفى، وتفصح للحبيب عن قوة الحب الكامن له بداخلك.>صحيًا: يجب عليك اتباع الإرشادات التى تلقيتها من الخبراء وأصحاب الاختصاص فى التغذية، حتى تشعر بالتحسن المستمر فى حالتك الصحية.>يرى علماء الفلك أن حكمك على الآخرين فى هذه الفترة مبنى على آراء عامة وليس على أساس قوى، وهذا أمر خاطئ، فلابد أن تتحقق من الأمور قبل إصدار الأحكام على الآخرين.>بمجرد أن تلتقى أى شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة منك للتحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه، إهمالك المستمر سيجعلك عرضة للمشكلات والأزمات فى الفترة المقبلة.