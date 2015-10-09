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«الخارجية»: ختام الدورة التدريبية القضائية في مجال القانون المدني

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اختتمت، اليوم الخميس، الدورة التدريبية القضائية للدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية في مجال “القانون المدني وكافة العلوم القانونية المدنية”، والتي أقيمت خلال الفترة من 28/9/2015 إلي 8/10/2015 بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية.

وفي كلمة السفير د. حازم فهمي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي ألقتها وزير مفوض/ نهى خضر، قدمت الشكر للسادة العاملين بالمركز علي حسن تنظيم الدورة والبرنامج الثري الذي قدموه، كما أعربت عن امتنانها للسادة المشاركين بالدورة وحرصهم علي الاستفادة من هذه الدورة والمجهود المميز الذي بذلوه خلالها، مشيرة إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات، لما تحققه من استفادة متبادلة تهدف إلي تعزيز التنمية في القارة الإفريقية وإلى الأهمية التي تتمتع بها الدول الإفريقية في برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في كافة المجالات لبناء قدرات الكوادر الإفريقية.

كما أعرب المشاركون بالدورة عن شكرهم وتقديرهم العميق لوزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك المركز القومي للدراسات القضائية، على البرنامج التدريبي القيم كما وجهوا شكرهم للحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال.

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