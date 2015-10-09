نجوم بلجيكا يحتفلون بيوم “الأنف الحمراء” قبل مواجهة أندورا

احتفل عدد من نجوم المنتخب البلجيكى، فى معسكر تدريبات المنتخب بـ”يوم الأنف الحمراء”، وهو تقليد سنوى، يُقام فى بلجيكا، إذ يرتدى العديد من الأشخاص “أنوفًا حمراء” بشكل مضحك، ويتم تجميع الأموال من أجل التبرع بها للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 20 عاما، لمساعدتهم ماديا.

ونشر فينسنت كومبانى نجم دفاع مانشستر سيتى، صورة له برفقة عدد من زملائه وهم يرتدون الأنوف الحمراء، احتفالا بهذا اليوم، حيث كان برفقته زميله فى السيتى كيفين دى بروين، ويان فيرتونخين مدافع توتنهام، ورادجا ناينجولان نجم وسط روما.

ويستعد منتخب بلجيكا، لمواجهة أندورا، بعد غد السبت فى إطار الجولة التاسعة، للمجموعة الثانية، من التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا.