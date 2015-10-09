الخارجية: 158حاجًا قضوا في «حادث منى» و80 مفقودًا حتى الآن

صرح القنصل العام المصري في جدة، السفير عادل الألفي، أنه في إطار استمرار الجهود المبذولة من فرق عمل القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للحج وكافة البعثات النوعية والبعثة الطبية لمساعدة ذوي المتوفيين والمصابين والمفقودين من الحجاج جراء «حادث منى»، فقد عقدت القنصلية العامة اجتماعًا مساء أمس مع الجهاز التنفيذي للحج ورؤساء البعثات النوعية والبعثة الطبية، لمضاهاة البيانات الواردة من عدة مصادر (السلطات السعودية وذوي المتوفين والمصابين والمفقودين) حول أعداد المواطنين المتوفيين والمصابين والمفقودين.

وأعلن القنصل العام، أن السلطات السعودية على وشك الانتهاء من عملية فرز ودفن الجثامين من كافة الجنسيات، وأن إجمالي حالات الوفاة حتى الآن جراء الحادث قد بلغ (158) حالة، بينما بلغ عدد المفقودين (80) حالة، وتوالى القنصلية العامة المتابعة بالتنسيق مع فرق عملها خارج القنصلية العامة ورؤساء البعثات النوعية والسلطات السعودية المختصة لحصر أية أعداد لم تدرج في كشوف الوفيات حتى تاريخه، مع الأخذ فى الاعتبار أن البيانات الخاصة بعدد غير قليل من ضحايا الحادث لن تتضح إلا بعد ظهور نتيجة عينات الحامض النووي (DNA) وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.