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أب يضرب ابنته بعصا حتى الموت بالغردقة بسبب التحدث فى التليفون

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أب يضرب ابنته بعصا حتى الموت بالغردقة بسبب التحدث فى التليفون أب يضرب ابنته بعصا حتى الموت بالغردقة بسبب التحدث فى التليفون
لقيت فتاة بمدينة الغردقة مصرعها عن طريق الخطأ، بعد أن قام والدها بضربها حتى الموت، بسبب تحدثها بالهاتف المحمول، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد على عامر مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا متأثرة بجراحها، عقب قيام والدها بضربها بالعصا، حتى لفظت أنفاسها بعد أن وجدها تتحدث فى الموبايل، وقام الأب بتسليم نفسه إلى قسم ثان الغردقة.

واعترف بارتكابه الواقعة، ووجهت له تهمة ضرب أدى إلى الموت، وتمت إحالته إلى النيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365