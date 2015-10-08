أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انقطاع المياه عن مدينة أكتوبر بسبب كسر مفاجئ فى الخط الناقل للمياه

Google+ Print
انقطاع المياه عن مدينة أكتوبر بسبب كسر مفاجئ فى الخط الناقل للمياه انقطاع المياه عن مدينة أكتوبر بسبب كسر مفاجئ فى الخط الناقل للمياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ فى الخط الناقل للمياه من محطة جزيرة الدهب لمحطة مياه أكتوبر قطر 1500 مم خرسانة مسلحة، وهو ما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنها تعتذر عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأوضحت أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى الاتصال بالخط الساخن 125.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365