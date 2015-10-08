انقطاع المياه عن مدينة أكتوبر بسبب كسر مفاجئ فى الخط الناقل للمياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ فى الخط الناقل للمياه من محطة جزيرة الدهب لمحطة مياه أكتوبر قطر 1500 مم خرسانة مسلحة، وهو ما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنها تعتذر عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأوضحت أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى الاتصال بالخط الساخن 125.