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بالصور.. حادث انقلاب سيارة ميكروباص يوقف حركة المرور بطريق صلاح سالم

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بالصور.. حادث انقلاب سيارة ميكروباص يوقف حركة المرور بطريق صلاح سالم بالصور.. حادث انقلاب سيارة ميكروباص يوقف حركة المرور بطريق صلاح سالم
شهد طريق صلاح سالم، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم تسبب فى توقف حركة المرور باتجاه الكلية الحربية وصولا إلى مطار القاهرة بسبب انقلاب سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بعدد من سيارات الإسعاف، والتى انتقلت إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

ويقوم رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، برفع حطام السيارة الميكروباص ورفعها من نهر الطريق وتيسير حركة المرور.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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