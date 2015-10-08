بالفيديو..وزير الكهرباء: السيسى مفاوض بارع..وقبلت الوزارة تلبية للواجب

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مفاوض بارع ينظر لمصر بالدرجة الأولى، ويهتم بمقاييس الكفاءة والوقت، مع التأكيد على إعطاء كل ذى حق حقه.

وأشار الوزير، فى حواره مع الإعلامى ممتاز القط، ببرنامج "حصريًا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إلى أن الرئيس السيسى استطاع بالتفاوض مع شركة "سيمنز" فى الحصول على أقل سعر فى حياتنا، فى صفقة تمثل نصف الحد الأقصى لاستهلاك الكهرباء وقت الذروة.

وأرجع "شاكر"، السبب فى توليه مسئولية الوزارة إلى الواجب والنداء الوطنى، قائلاً "البلد ليها فضل عليا، وقبلت المنصب تلبية للواجب والنداء الوطنى".