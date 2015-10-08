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نجل عبد الحكيم عامر من أسيوط: دخل الفساد فى مصر أعلى من دخل قناة السويس

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نجل عبد الحكيم عامر من أسيوط: دخل الفساد فى مصر أعلى من دخل قناة السويس نجل عبد الحكيم عامر من أسيوط: دخل الفساد فى مصر أعلى من دخل قناة السويس
قال الدكتور طارق زيدان، منسق ائتلاف قائمة "نداء "، إن الوضع تغير الآن ولابد أن يكون نائب البرلمان خادمًا للشعب خاصة بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وألا يعود بالأنظمة الفاسدة مرة أخرى إلى البرلمان بعد أن ثار عليها الشعب وعزلها.

وأضاف زيدان أن هدف قائمة نداء مصر القضاء على المحسوبية وأن يكون هناك عدالة اجتماعية وكرامة ومساواة بين أبناء الشعب وأن يحصل ابن الرجل الفقير على حقوقه فى البلد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي نظمته قائمة "نداء مصر" بمدينة أبنوب مساء اليوم الخميس بحضور الدكتور طارق زيدان منسق ائتلاف القائمة واللواء عبدالهادى رشوان المرشح على القائمة واللواء صبرى سراج المرشح على القائمة ونائب رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك والدكتور عمرو عبدالحكيم عامر المرشح على القائمة ونجل الراحل المشير عبد الحكيم عامر وسامح فهمى المرشح على القائمة ورئيس الجبهة المصرية لذوى الإعاقة ونجوى عزيز المرشحة على القائمة ومحمد صلاح مرشح القائمة.

قال الدكتور عمرو عبد الحكيم عامر إن مصر بها خير كثير ولكن الفساد قضى عليه، حيث إن دخل الفساد في مصر أعلى من دخل قناة السويس والسياحة -على حد قوله- ونوه بأن البرلمان القادم مختلف تمامًا على البرلمانات السابقة خاصة مع الصلاحيات التى منحها له الدستور.
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