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قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج

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قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


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