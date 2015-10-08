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قبل ساعات من إعلانها.. بالصور.. تعرف على 15 شخصية حصلت على "نوبل للسلام"

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قبل ساعات من إعلانها.. بالصور.. تعرف على 15 شخصية حصلت على "نوبل للسلام" قبل ساعات من إعلانها.. بالصور.. تعرف على 15 شخصية حصلت على "نوبل للسلام"
تعلن غدًا الجمعة، أسماء الفائزين على جائرة نوبل للسلام، حيث تتنافس أسماء عدة لنيل هذه الجائزة من بينها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفى حين أن ميركل تعتبر الأوفر حظًا لنيل الجائرة، فإن مرشحين آخرين ربما يحظوا بها من بينهم بابا الفاتيكان، وكاهن إريترى، وزعيم حرب عصابات سابق، بالإضافة إلى صحيفة روسية.

وتم ترشيح ميركل بسبب قرارها باستضافة نحو 800 ألف لاجئ على الأقل فى ألمانيا، حيث لم تظهر ميركل قيادة سياسية فحسب إنما ظهرت كقيادة أخلاقية فى أوج أزمة اللاجئين، حسبما يصفها أنصارها.

ويعد الكاهن الكاثوليكى الإريترى موسى زراى، من الأسماء غير المتوقعة للحصول على الجائزة الذى ساعد الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين فى عبور البحر المتوسط للوصول إلى الشواطئ الإيطالية فرارًا من البلاد التى مزقتها الحرب.

وإضافة إلى الكاهن الكاثوليكى، يبرز اسم البابا فرانسيس كمنافس محتمل بسبب وساطته فى إعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية، فى حين جذبت صحيفة نوفايا جازيتا الروسية الاهتمام لنيل الجائزة لكونها واحدة من الأصوات المستقلة النادرة فى روسيا.

وكان أشهر من حصل على جائرة نوبل للسلام:

اليوم السابع -10 -2015
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1-نيلسون مانديلا: حصل على جائزة نوبل للسلام فى عام 1993.

اليوم السابع -10 -2015

2- دافيد تريمبل تقاسم سنة 1998 جائزة نوبل للسلام مع جون هيوم لجهودهما فى إحلال السلام فى أيرلندا الشمالية بعد توقيعهما اتفاق الجمعة العظيمة. ظل ديفيد تريمبل يرأس مجلس تقاسم السلطة فى أيرلندا الشمالية منذ تشكيله بموجب اتفاق الجمعة العظيمة إلى أن استقال بسبب عدم تخلى تنظيم الجيش الجمهورى الأيرلندى عن أسلحته.

اليوم السابع -10 -2015
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3- ملالا يوسف ناشطة حقوق إنسان من باكستان، والفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2014 مناصفة مع الهندى كايلاش ساتيارثى وقد اشتهرت بتنديدها عبر تدويناتها بانتهاك حركة طالبان باكستان لحقوق الفتيات وحرمانهن من التعليم، وقتلهم لمعارضيهم.

اليوم السابع -10 -2015

4- الاتحاد الأوروبى: فاز الاتحاد الأوروبى بجائزة نوبل للسلام لعام 2012 لمساهمته "فى تشجيع السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان فى أوروبا".

اليوم السابع -10 -2015

5- باراك أوباما: فى 9 أكتوبر 2009 حاز على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 وذلك نظير مجهوداته فى تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب.

اليوم السابع -10 -2015
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6- جيمس أوربينسكى الذى حاز جائزة نوبل للسلام عام 1999.

اليوم السابع -10 -2015
>7- 1994 حصل كل من الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين، وشيمون بيريز، الذى كان حينها وزيرًا لخارجية الاحتلال، على جائزة نوبل للسلام.

اليوم السابع -10 -2015
>8- ميخائيل جورباتشوف رئيس الدولة فى الاتحاد السوفييتى السابق حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

اليوم السابع -10 -2015
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9- منح الدلاى لاما الزعيم الروحى للتيبتيين جائزة نوبل للسلام سنة 1989.

اليوم السابع -10 -2015
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10- رئيس نقابة تضامن البولندية السابق ليخ فاليسا، الحائز على نوبل للسلام عام 1983.

اليوم السابع -10 -2015
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11- عام 1979، حصلت الأم تريزا على جائزة نوبل للسلام وذلك نظرًا لجهودها الإنسانية فى مساعدة الفقراء فى الهند.

اليوم السابع -10 -2015
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12- حصل الرئيس أنور السادات على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين فى 27 أكتوبر 1978، لجهودهما فى تحقيق السلام.

اليوم السابع -10 -2015
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13- هنرى ألفريد كيسنجر دبلوماسى أمريكى فائز بجائزة نوبل للسلام لعام 1973.

اليوم السابع -10 -2015
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14- مارتن لوثر كينج مناضل أمريكى ضد العنصرية حظى بشعبية كبيرة وارتبط اسمه بالدعوة للحرية ونبذ العنصرية، فاستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام 1964.

اليوم السابع -10 -2015

15- اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصلت على الجائزة عامى 1917، و1944، ثم مناصفة مع الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1963.

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