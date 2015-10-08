"أمن المطار": صحفى الجزيرة باهر محمد تأخر عن طائرته ولم يُمنع من السفر

نفى مصدر مسئول بمطار القاهرة ما نُشر على بعض المواقع الإخبارية عن منع الصحفى فى شبكة الجزيرة باهر محمد من السفر بعد أن أصدر الرئيس السيسى قرارا بالعفو عنه.

وقال المصدر، إن صحفى الجزيرة تقدم للسفر اليوم الخميس متجها إلى دبى برفقة عائلته وبالكشف على بياناته لم يتبين أنه مطلوب لأى جهة، وتم السماح له بالسفر، إلا أنه لم يلحق بالطائرة التى رحلت بدونه، وخرج من الدائرة الجمركية مرة أخرى.

وكان الصحفى فى شبكة الجزيرة قد ألقى القبض عليه فى القاهرة مع اثنين من زملائه فى ديسمبر من عام 2013، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عنهم.