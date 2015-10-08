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بالأرقام – تاريخ كلوب أمام مدربي كبار إنجلترا.. وبشرى لأرسنال

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بالأرقام – تاريخ كلوب أمام مدربي كبار إنجلترا.. وبشرى لأرسنال بالأرقام – تاريخ كلوب أمام مدربي كبار إنجلترا.. وبشرى لأرسنال

"هو يحب أن يستحوذ على الكرة وأن يمررها كثيرا، طريقة لعبه كأنها أوركسترا موسيقية، لكنها أغنية صامتة، أنا أحب المزيكا الصاخبة –Heavy Metal-" هذا هو رأي يورجن كلوب عن أسلوب لعب مدرب أرسنال آرسين فينجر.

والآن حان وقت المواجهة بين الثنائي وذلك بعدما أعلن ليفربول عن تعيينه رسميا للمدرب الألماني كلوب ليكون مديرا فنيا للفريق خلفا برندان رودجرز (طالع التفاصيل).

وأعلن ليفربول عن تعاقده مع كلوب يوم الخميس خلفا لرودجرز لتصبح هناك منافسة كبيرة أخرى في الدوري الإنجليزي بانضمام المدرب الألماني الذي قاد ثورة بروسيا دورتموند

وأعاده لمنصات التتويج بعد فترة من الغياب.

وينتظر المدرب الألماني مواجهات قوية على خط الملعب أمام كل من لويس فان جال، آرسين فينجر، جوزيه مورينيو، ومانويل بيلليجريني.

ونشرت "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا أوضحت فيه أرقام كلوب أمام كل مدربي القمة في الدوري الإنجليزي ويرصده FilGoal.com.

جوزيه مورينيو

التقى كلوب بمورينيو حينما كان الأخير مدربا لريال مدريد أربعة مرات في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2012.

فاز دورتموند بقيادة كلوب آنذاك مرتين، وتعادل مرة واحدة فقط، وهُزم في مثلها.

سجل دورتموند في مرمى ريال مدريد آنذاك ثمانية أهداف وتلقى مرماه ستة فقط.

مانويل بيلليجريني

التقى كلوب ببيلليجريني مرتين فقط وذلك حينما كان الأخير مديرا فنيا لمالاجا في نفس الموسم الذي التقى فيه المدرب الألماني بمورينيو.

والتقى دورتموند آنذاك بمالاجا في ربع نهائي دوري الأبطال تعادلا مرة، وفاز كلوب في مثلها فقط.

سجل دورتموند في مرمى مالاجا ثلاثة أهداف مقابل هدفين للفريق الإسباني.

المباراة التاريخية كانت هي لقاء العودة في ربع النهائي في دوري الأبطال بملعب سيجنال إيدونا بارك، وظل دورتموند متأخرا في النتيجة بهدفين لهدف، إلى أن استطاع قلب الطاولة في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

لويس فان جال

التقى كلوب بفان جال في الوقت الذي كان فيه المدرب الهولندي يشرف على بايرن ميونيخ.

فاز كلوب مع دورتموند على فان جال مرتين، وهُزم مرتين أيضا.

سجل دورتموند في مرمى بايرن آنذاك سبعة أهداف واستقبل تسعة.

آرسين فينجر

على الرغم من وصف كلوب لأسلوب فينجر بالموسيقى الصامتة، إلا أن فينجر نجح في الانتصار عليه أكثر من الهزيمة أمامه.

واجه كلوب نظيره فينجر ست مرات وجاءت كلها في دوري أبطال أوروبا ويعد المدرب الفرنسي هو الوحيد من مدربي فريق الدوري الإنجليزي الحاليين الذي لديه عدد انتصارات على المدير الفني الألماني أكبر من هزائمه.

وفاز كلوب على فينجر مرتين، مقابل ثلاثة هزائم من المدفعجية، وتعادل واحد فقط.

سجل دورتموند في شباك أرسنال ستة أهداف مقابل استقباله لسبعة من كتيب المدرب الفرنسي.

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