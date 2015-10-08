قال يورجن كلوب - 10 تصريحات مثيرة من الألماني ترسم ملامح شخصيته

أعلن ليفربول رسميا عن تولي يورجن كلوب مهمة تدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.. الرجل سيكون في محطة اهتمام بسبب تصريحاته المثيرة.

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وخاض كلوب تجربة ناجحة مع دورتموند لمدة سبع سنوات قبل أن يحصل على إجازة في العام الماضي ليختار الانتقال لليفربول خلفا لبرندن رودجرز.

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ويستعرض FilGoal.com 10 تصريحات مثيرة خرجت من كلوب.

"بالفعل هذه حقيقة، لقد خضعت لعملية زرع شعر وأعتقد أن النتيجة جميلة جدا.. أليس كذلك؟" يورجن كلوب لا يخجل من إعلانه الخضوع لعلاج الصلع.

"إذا لم تكن هذه الأنباء *****، سأقوم بأكل المقشة" كلوب يرد على أنباء قرب انتقال ماتس هوميلز إلى مانشستر يونايتد. لكن باستخدام بعض الألفاظ الخارجة.

"إنهم مثل الصينيين، يشاهدون ماذا يفعل الناس ويقومون بتقليدها. لكن بأموال أكثر" كلوب رائع في الحرب النفسية، كان هذا رده حول مدى التطور الذي حدث لبايرن ميونيخ تحت قيادة بيب جوارديولا.

"كان من الممكن أن تكون النتيجة أكثر دفئا" كلوب لا يرضى بالنتائج الكبيرة طالما كان هناك فرصة لتسجيل أكثر. تصريحه هذا كان بعد الفوز 5-2 على بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا 2012.

"هو يحب أن يستحوذ على الكرة وتمريرها بين اللاعبين.. هذا مثل عزف سيمفونية رائعة. لكنها أغنية صامتة.. أنا أحب الموسيقى الصاخبة" كلوب يعرض فلسفته الكروية مقارنة بأرسن فينجر المدير الفني لأرسنال.

"كيف يمكنك أن تشرح لشخص أعمى.. ما هي الألوان؟" كانت هذه إجابته على سؤال لمشجع فريق شالكه الذي أراد أن يعلم منه سر الفوز بالدوري الألماني. كلوب لا يهمه إرضاء المنافسين.

"أنا فخور حقا بأول بطاقة حمراء أحصل عليها كمدرب. اقتربت من الحكم الرابع وسألته ما هي عدد الأخطاء المسموح بها هنا؟ إذا كانوا 15. لديك خطأ آخر" كان هذا حديث كلوب عندما أظهر غضبه الشديد تجاه الحكم الإنجليزي مايك دين مما استدعى طرده أمام نابولي بدوري الأبطال.

"سننتظره مثلما تنتظر الزوجة الجيدة زوجها ليغادر السجن" كلوب لديه طابع تشبيهي كوميدي في معظم تصريحاته. كان هذا رده حول كيف سيلعب بدون قائد دفاعه ماتس هوميلز المصاب.

"نمتلك القوس والسهم. لكن المشكلة أن بايرن ميونيخ يمتلك بازوكا، عموما روبن هود كان ناجحا إلى حد ما" التشبيهات مستمرة في تصريحات كلوب وتلك المرة حول المنافسة مع بايرن.

السؤال من الصحفي: "أنت تحصل على دروس إسبانية تمهيدا لانتقالك للدوري الإسباني؟"

أجاب كلوب: "نعم يمكنني الآن أن أقول (أريد زجاجة بيرة من فضلك)". قالها بالإسبانية بالفعل!