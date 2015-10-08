رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: هدم أكشاك الكتب بالإسكندرية جريمة

استنكر الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الاشتراكى المصرى، هدم أكشاك الكتب التى يلجأ إليها الشباب والطبقات المتوسطة بمحافظة الإسكندرية للتعلم والثقافة من أجل رأس المال وتحويلها إلى مول تجارى.

وقال رئيس الحزب الاشتراكى المصرى على هامش مؤتمر جبهة "مصر جاية" بالاسكندرية إن هدم أكشاك الكتب جريمة وإذا أغلقت مكتبة فتحت نافذة للإرهاب موضحًا أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا بوزير الثقافة فور علمه بهدم الاكشاك وأكد له أنه سيتخذ إجراءات حاسمة مع محافظ الإسكندرية تجاه هذا الحدث.

وطالب رئيس حزب الاشتراكى المصرى، بالابتعاد عن رجال الأعمال أصحاب رأس المال الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية والوثوق فى الشباب والقيادات الشابة وأصحاب الضمائر والابتعاد عن تجار الدين المتأسلمين.