مركز إعلام رفح: ندوة للاستفادة من روح أكتوبر فى الحفاظ على الممتلكات العامة

نظم مركز إعلام رفح التابع لهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم ، ندوة دينية حول الاستفادة من روح أكتوبر فى الحفاظ على الممتلكات العامة حاضر فيها الشيخ جمال الشهاوى مدير إدارة أوقاف رفح والذى تطرق لأهمية الحفاظ على المال العام والممتلكات العامه للدولة من طرق ومدارس وشبكات ومحولات كهرباء ووحدات صحية وأقسام للشرطة وغيرها من المرافق الحيوية التى يستفيد منها المواطنون وذلك.

وأشار مدير إدارة أوقاف رفح إلى أن الدولة وحدها لن تستطيع الحفاظ على الممتلكات العامة، والواجب أن يشارك الجميع فى حسن استخدام المرافق وعدم سرقة المال العام وإهداره وعلى الشباب والطلبة الحفاظ على مدارسهم ومراعاة أن الدولة فى مرحلة بناء بعد أحداث ثورة يناير التى مرت بها، ووجه مدير الأوقاف رسالة للطلائع والأطفال الذين حضروا اللقاء بالمساهمة فى نظافة مدارسهم وفصولهم والحفاظ عليها .

وشارك الندوة التى نظمت بمسجد الصفا برفح عدد كبير من المواطنين وأشرف على تنفيذها محمد حسن السيد مسئول الأنشطة الإعلامية بمركز إعلام رفح بحضورعبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام رفح .

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