حفل توزيع شهادات التخرج لطلاب أكاديمية الألسن بقصر ثقافة الإسماعيلية

استضاف فرع ثقافة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، حفل تخرج طلاب أكاديمية الألسن للعام الدراسى 2014/2015 على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

وقال ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن الحفل تضمن توزيع شهادات التخرج بالإضافة لعرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وأيضا عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية "أطفال وعرض النتورة"، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية.

شارك فى الحفل اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور أيمن سلامة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية.