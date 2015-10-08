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استنفار أمنى بمحيط أقسام الشرطة والسجون لتفادى استهدافها من إرهابيين

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استنفار أمنى بمحيط أقسام الشرطة والسجون لتفادى استهدافها من إرهابيين استنفار أمنى بمحيط أقسام الشرطة والسجون لتفادى استهدافها من إرهابيين
عززت أجهزة الأمن من خدماتها الأمنية حول المواقع الشرطية بعد انفجار عبوة ناسفة بمحيط قسم شرطة الأزبكية قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقبلة كآخر استحقاق ديمقراطى فى خريطة الطريق.

ودفعت أجهزة الأمن بتشكيلات أمنية وتمت زيادة الخدمات بالقرب من أقسام الشرطة بالقاهرة الكبرى وفى بعض المناطق الملتهبة خاصة فى سيناء التى تشهد باستمرار استهدافاً من قبل الجماعات الإرهابية لرجال الشرطة.

كما تم تعزيز التواجد الشرطى بالقرب من السجون خاصة طرة التى يقبع خلفها كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء مكتب الإرشاد وسجن برج العرب بالإسكندرية المسجون فيه الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأعلنت أجهزة الأمن حالة من التأهب القصوى ورفعت درجة الاستعداد داخل أقسام الدفاع المدنى والمفرقعات، ونشطت غرف العمليات بالحماية المدنية لتلقى أية بلاغات وسرعة الانتقال إليها وفحصها وإبطال مفعولها.

وأهابت أجهزة الأمن بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أى أجسام غريبة يتم العثور عليها خلال الأيام المقبلة بالقرب من مؤسسات الدولة خاصة المواقع الشرطية أو فى الشوارع والأماكن العامة، فى ظل اعتزام الجماعات الإرهابية ارتكاب سلسلة من التفجيرات والأعمال التخريبية كلما اقترب موعد ماراثون الانتخابات.

وأكدت أجهزة الأمن أنها لن تتهاون مع أية خروج عن القانون أو أية محاولات لاستهداف المبانى الشرطية من قبل الجماعات الإرهابية وسيتم التصدى لهم بقوة وحسم.

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مصر 365