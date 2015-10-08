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السجن عامًا لربة منزل وابنتها بتهمة مقاومة السلطات بنجع حمادى

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السجن عامًا لربة منزل وابنتها بتهمة مقاومة السلطات بنجع حمادى السجن عامًا لربة منزل وابنتها بتهمة مقاومة السلطات بنجع حمادى
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد عبد الآخر، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، بالسجن لمدة عام لفتاة ووالدتها بتهمة مقاومة السلطات بنجع حمادى فى القضية التى حملت رقم 2368 لسنة 2014 جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 433 لسنة 2014 كلى قنا.

وترجع أحداث الواقعة، إلى 2 سبتمبر 2013، عندما شنت حملة أمنية مكبرة حملة للقبض على متهمين بالسطو المسلح لسرقة الصيدليات والأماكن العامة تحت تهديد السلاح بنجع حمادى، وأثناء دخول الحملة أطلق عليها المتهمون النيران ما أدى إلى إصابة الملازم أول عبد الناصر محمد عبد اللطيف وشهرته عبد الناصر عسران، وناصر أحمد على، شرطى.

ووجهت النيابة العامة تهمة مقاومة السلطات لكل من هشام.ع.ع، ومنصور.ع.س، وأحمد.ب.ع، وح.م.ج، ول.ع.ع، بعدما استعملوا القوة والعنف ضد الحملة الأمنية، وأحرزت المتهمتان الرابعة والخامسة أسطوانة غاز وحجارة للاعتداء على الحملة.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية، والتى أحالتها لمحكمة جنايات نجع حمادى، وقضت المحكمة بالسجن لمدة عام على المتهمة الرابعة والخامسة.

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مصر 365