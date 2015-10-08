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ضبط عامل بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة

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ضبط عامل بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة ضبط عامل بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة
تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر من إلقاء القبض على عامل لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت قد وردت معلومات للنقيب حسن حماد معاون مباحث مكافحة المخدرات تفيد قيام المدعو "حسن.أ" عامل بنادى صحى بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم إخطار اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر من قبل الرائد حازم الشيخ وكيل مباحث مكافحة المخدرات بالواقعة وأمر بإلقاء القبض على المذكور بعد استصدار إذن النيابة العامة واتباع الإجراءات القانونية.

وتمكن النقيب حسن حماد معاون مباحث المخدرات من إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 300 جرام حشيش ومبلغ مالى 2130 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع.

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مصر 365