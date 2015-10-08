طارق مصطفى لـ في الجول: أحذر الزمالك من بتروسبورت.. وأرشح مهاجم أفريقى لفيريرا

حذر طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق فريقه من اختيار بتروسبورت ليكون هو الملعب الذي سوف يخوض عليه مبارياته في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد قرر اختيار ملعب بتروسبورت ليستضيف مبارياته عليه خلال الموسم المقبل في كل المسابقات.

وتحدث طارق مصطفى لـFilGoal.com قائلا:"الملعب حجمه صغير للغاية، هذا سيجعل الفريق يتعرض لكبوات عنيفة خلال الموسم المقبل".

وأوضح"صغر حجم الملعب يجعل المنافس يتفوق على الزمالك طوال الوقت سواء من خلال العرضيات أو سهولة اختراق المدافعين بالسرعات".

وواصل"اختيار بتروسبورت هو نقمة على الزمالك".

وكشف طارق مصطفى عن أنه بصدد ترشيح مهاجم إفريقي متميز لجوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق من أجل ضمه حال إعجاب المدرب البرتغالي به.

وأضاف"خلال الأسبوع المقبل سوف أرشح مهاجم إفريقي متميز لفيريرا حتى يمثل إضافة قوية للفريق حال الموافقة على ضمه".

وعن أزمة باسم مرسي ومرتضى منصور رئيس النادي تحدث لاعب الزمالك السابق قائلا:"انتهى عصر النجم الأوحد".

وأتم"الزمالك عاد لمنصات التتويح بالبطولات بعد إنهائه لعصر النجم الأوحد".