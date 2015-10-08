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بعد أزمة السنغال.. زامبيا تصل إلى الإمارات بالفريق الأول

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بعد أزمة السنغال.. زامبيا تصل إلى الإمارات بالفريق الأول بعد أزمة السنغال.. زامبيا تصل إلى الإمارات بالفريق الأول

تقرر وصول بعثة منتخب زامبيا إلى إمارة أبو ظبي فجر يوم الجمعة استعدادا لملاقاة مصر وديا يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إلغاء مباراة السنغال.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام السنغال وزامبيا يومي الثامن والحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ولكن تقرر إلغاء لقاء السنغال بسبب قيامهم بالذهاب إلى الإمارات بالمنتخب الأوليمبي عكس الاتفاق الذي نص على قدوم الفريق الأول.

وتلقى مسؤولو اتحاد الكرة المصري تأكيدات بأن الزامبي سيصل إلى أبو ظبي بكامل نجومه من أجل خوض المباراة.

يذكر أن المباراة كانت من المفترض أن تقام في إمارة دبي، ولكن تم نقلها إلى أبو ظبي عقب إلغاء لقاء السنغال وسوف تقام على ملعب نادي الوحدة.

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فيديو اليوم السابع

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