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قبل مواجهة مصر- اعتزال حارس نيجيريا.. وسقوط ودي بثنائية

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قبل مواجهة مصر- اعتزال حارس نيجيريا.. وسقوط ودي بثنائية قبل مواجهة مصر- اعتزال حارس نيجيريا.. وسقوط ودي بثنائية

أعلن فينسنت إنياما حارس مرمى نيجيريا اعتزاله اللعب الدولي وذلك قبل مواجهة الكونجو الودية التي أقيمت يوم الخميس وخسرها النسور بهدفين نظيفين.

وتستعد نيجيريا لمواجهة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 23 مارس المقبل في الجولة الثالثة.

لكن قبل المباراة المرتقبة قرر إنياما الذي يحرس مرمى فريق ليل الفرنسي اعتزال اللعب الدولي بعد أن استبعده صنداي أوليسيه مدرب نيجيريا من قائمة مباراة الكونجو ووضع أحمد موسى بدلا منه.

وقال إنياما عبر حسابه على (إنستجرام): "أنا لم أعد من الآن حارس مرمى نيجيريا أو قائد ".

وأضاف "دافعت عن قميص المنتخب طوال 13 عاما والآن عليّ أن أنهي مسيرتي مع نيجيريا".

ولعب إنياما 101 مباراة دولية مع نيجيريا وحمل شارة القيادة عقب اعتزال جوزيف يوبو بعد كأس العالم 2014.

وفي سياق متصل، خسرت نيجيريا مواجهة الكونجو الديمقراطية بهدفين نظيفين وديا في بلجيكا.

واهتزت شباك النسور مرتين في الدقيقتين السابعة و31 عن طريق مبوكاني وجوران نكولولو.

ولعب منتخب نيجيريا بعناصره الأساسية وأبرزها جون أوبي ميكيل وإيمانويل إيمينيكي وأحمد موسى وسيلفستر إجبون وأوديون إيجالو وعبد الله شيتو.

فيما عوض إنياما في المرمى الحارس كارل إيكيمي.

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