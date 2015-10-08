الإسماعيلي يستكمل معسكره للموسم الجديد في القاهرة

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود استكمال الفريق الأول معسكره التحضيري للموسم الجديد في القاهرة عقب عودته من دبي.

وكان الإسماعيلي قد سافر دبي لخوض معسكرا تحضيريا للموسم الجديد، قبل أن يقرر المدير الفني أحمد حسام "ميدو" إنهائه.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com:"ميدو أكد احتياج الفريق لخوض مباراتين وديتين قبل بدء مسابقة الدوري".

وتابع"سيخوض الفريق مباراة ودية في دبي قبل العودة إلى القاهرة والتي يخوض فيها لقاء آخر".

وأتم"معسكر الإسماعيلي بالقاهرة سوف يستمر لخمسة أيام، يقوم بعدها الجهاز الفني بتخفيض الأحمال التدريبية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد".