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القيعي يكشف.. متى يتصدى لـ ' الزمالكاوي ' أسامة خليل؟

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القيعي يكشف.. متى يتصدى لـ ' الزمالكاوي ' أسامة خليل؟ القيعي يكشف.. متى يتصدى لـ ' الزمالكاوي ' أسامة خليل؟

يواجه الناقد الرياضي أسامة خليل اتهامًا صريحًا بأنه يتدخل كثيرًا في سياسة محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، ولكن عدلي القيعي المتحدث الإعلامي باسم القلعة الحمراء حدد آليته للتعامل مع هذا الملف.

وقال القيعي:"أولاً علينا أن ندرك وضع أسامة خليل، فهو رجل زملكاوي، وليس له دور رسمي، وإذا شعرت بهذا سأتدخل، فمن ضمن مشاكل الأهلي أن إعلامه أصبح مباح".

وأوضح القيعي آلية تدخله عبر قناة "TEN" يوم الخميس"إذا قال أسامة خليل كلام يحتاج للرد أو التقويم أو التصويب، سأتدخل على الفور".

وأضاف"إذا شعرت أنه طرح استشارة على رئيس النادي الأهلي، وأحتاج لأقول عكسها، لن أتردد".

وأتم عدلي القيعي"ولكنه في النهاية، ناقد رياضي، لا أستطيع أن أقول له، لا تذكر سيرة الأهلي".

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فيديو اليوم السابع