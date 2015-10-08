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دي خيا: اللحظات الصعبة هي من تجعلك تصبح أكثر نضجا

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دي خيا: اللحظات الصعبة هي من تجعلك تصبح أكثر نضجا دي خيا: اللحظات الصعبة هي من تجعلك تصبح أكثر نضجا

(إفي): قال حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني ديفيد دي خيا بخصوص فشل انتقاله إلى مواطنه ريال مدريد مطلع هذا الموسم إن "اللحظات الصعبة هي من تجعل الإنسان أكثر نضجا".

وقال دي خيا في حوار تليفزيوني اليوم مع قناة (كانال بلوس) "أنا فتى يحب ترك الأشياء السيئة واللحظات الصعبة خلفه، مررت بلحظات قاسية وأعرف ماهية الأمر، يجب المضي قدما ومواصلة العمل بنفس القوة".

وأضاف اللاعب "إنها دروس تقدمها لك كرة القدم ولحظات صعبة تجعلك أكثر نضجا، يجب أن تواصل تحسين نفسك".

وأعرب اللاعب عن شكره لزملائه في مانشستر يونايتد والعاملين به حيث قال "الجميع احترمني وحاول مساعدتني وأنا ممتن لهذا".

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فيديو اليوم السابع