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دونجا: سامباولي مرجعية مثل مورينيو وجوارديولا

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دونجا: سامباولي مرجعية مثل مورينيو وجوارديولا دونجا: سامباولي مرجعية مثل مورينيو وجوارديولا

(إفي): أثنى كارلوس دونجا، المدير الفني للمنتخب البرازيلي على العمل الذي يقوم به مدرب تشيلي، خورخي سامباولي، حيث شبهه بالبرتغالي جوزيه مورينيووالإسباني بيب جوارديولا، عشية المواجهة التي تجمع المنتخبين في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال دونجا، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة، إن سامباولي "يقوم بعمل استثنائي مع تشيلي".

وأوضح "رغم أننا سنخوض مواجة صعبة، سيتعين علينا مواجهة الجميع، لابد من احترام المنافس ولكن مع الحفاظ على الروح التنافسية".

وأضاف "في منتخبات أمريكا الجنوبية هناك الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة والمستوى الكبير. تغير قوام البرازيلي خلال الفترة الأخيرة، ولكن باقي المنتخبات أبقت على لاعبين خاضوا نسختين أو ثلاثة من بطولة كوبا أمريكا أو تصفيات كأس العالم".

ومن جانبه أشار ميراندا قائد المنتخب البرازيلي في غياب نجم برشلونة نيمار للايقاف، "ستكون منافسة صعبة، واحدة من أكثر المنافسات تكافؤا في العالم"، موضحا أن "تشيلي منتخب كبير".

وأوضح ميراندا، الذي رافق دونجا في المؤتمر صحفي، أن المنتخب التشيلي "سيلعب على أرضه، وهو بطل أمريكا"، مشيرا إلى أن احترام السيليساو لـ(لاروخا) اللاتيني سيكون من خلال "اللعب وتقديم مستوى جيد" خلال المباراة.

وأضاف "سامباولي يعرف أن منتخبنا قوي للغاية. إنه مدرب كبير، ولكن البرازيل أقوى أينما كانت، ونأمل في أن نقدم مباراة كبيرة".

ويبرز من بين اللاعبين الذين شملتهم القائمة، كاكا، لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي.

ولن يبدأ لاعب ريال مدريد السابق أساسيا، ولكن دونجا أكد أنه "يساهم بخبرته ومستواه الكبير"، مؤكدا على أن الفريق ككل استعد "على أفضل نحو ممكن" لمواجهة المنتخب التشيلي.

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