كلوب يقترب.. ليفربول يعلن إقامة مؤتمرا صحفيا ' هاما ' الجمعة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أنه سيقوم بعقد مؤتمرا مؤتمرا صحفيا صباح يوم الجمعة للإعلان عن خبر هام.

وكان ليفربول أعلن إقالة مدربه برندان رودجرز قبل أيام، على خلفية النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

وتشير التقارير الصحفية أن مؤتمر ليفربول سيكون للإعلان عن اسم المدرب الجديد للفريق خلفا لرودجرز.

ومن المتوقع أن يكون يورجن كلوب هو المدرب الجديد لليفربول بعد أن أكدت شبكة "سكاي سبورت" أن الألماني وقع للريدز بالفعل يوم الخميس في ألمانيا، وأنه سيصل إلى ليفربول صباح الجمعة للإعلان الرسمي.

يورجن كلوب ترك تدريب دورتموند بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع الفريق الألماني ليقرر بدء فترة راحة، يبدو أنها اقتربت من النهاية.