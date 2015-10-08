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أوزيل: أرسنال يستطيع الفوز بالدوري هذا الموسم..ولكن

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أوزيل: أرسنال يستطيع الفوز بالدوري هذا الموسم..ولكن أوزيل: أرسنال يستطيع الفوز بالدوري هذا الموسم..ولكن

يؤمن ميسوت أوزيل لاعب وسط أرسنال بأن ناديه قريب من الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأظهر فريق المدفعجية قوته الأسبوع الماضي بعد التغلب على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 ليصعد للمركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة بفارق نقطيتين عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وصرح اللاعب قائلا لصحيفة بيلد الألمانية: "نمتلك فريقا رائعا هذا الموسم يتكون من أفضل اللاعبين الدوليين".

وأردف "هدفنا هو لقب الدوري الإنجليزي، واعتقد نحن قادرين للوصول لهدفنا هذا الموسم، لكن إذا لم يحدث اصابات خطيرة للاعبين..والدوري مازال طويلا"

وعلى الرغم من خسارة أرسن فينجير المدير الفني لفريق أرسنال في أول مواجهتين في دوري الأبطال، إلا ان اللاعب الأماني متفائل بمواجهة بايرن مبونيخ في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأكد "أعلم أننا تحت ضغط كبير في دوري الأبطال، نستطيع أن نهزم بايرن في حالة واحدة وهي أن نلعب بنفس أدائنا أمام مانشستر يونايتد".

وأكمل "نحترم بايرن بدرجة كبيرة لكننا لا نخاف منهم، نحن سنلعب على أرضنا ونعلم كيف نسجل الأهداف".

واختتم "بالطبع المواجهة لن تكون سهلة لكننا أقوياء لهزيمة أي فريق".

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فيديو اليوم السابع