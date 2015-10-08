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رسميا – لن تسير وحدك.. كلوب مدربا لليفربول

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رسميا – لن تسير وحدك.. كلوب مدربا لليفربول رسميا – لن تسير وحدك.. كلوب مدربا لليفربول

وقع يورجن كلوب على عقد توليه مسؤولية الإدارة الفنية لليفربول مساء يوم الخميس بشكل رسميا ولمدة ثلاث سنوات ليخلف المدرب برندان رودجرز.

وكان ليفربول قد أقال رودجرز عقب التعادل بهدف لمثله في دربي الميرسيسايد مع إيفرتون يوم الأحد الماضي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كلوب وقع عقدا مع فريق مقاطعة الميرسيسايد لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن المدرب الألماني سوف يحصل على 7 مليون جنيه إسترليني سنويا مع ليفربول.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة ليتحدث كلوب عن تفاصيل تعاقده مع ليفربول وطموحاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأصبح المدرب الألماني بذلك هو المدير الفني رقم 20 في تاريخ ليفربول، وأول ألماني يتولى مهمة القيادة الفنية للفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور ثماني جولات برصيد 12 نقطة.

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