أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محمد شوبير: يوسف الحسيني اعتدى علينا.. ولن أتبرأ من أخي كما فعل هو

Google+ Print
محمد شوبير: يوسف الحسيني اعتدى علينا.. ولن أتبرأ من أخي كما فعل هو محمد شوبير: يوسف الحسيني اعتدى علينا.. ولن أتبرأ من أخي كما فعل هو

محمد شوبير احد المتهميين بالاعتداء على الصحفيين في امريكا وشقيق الاعلامي احمد شوبير

أكد محمد شوبير المنسق العام لحركة “غربة” أحد المتهمين بالاعتداء على الصحفيين والوفد الإعلامي المرافق للرئيس في أمريكا، وشقيق الإعلامي أحمد شوبير أنه من تعرض مرتين لأعمال استفزازيه من قبل الإعلاميين، ولكن لم يتم توثيقها كما تم توثيق فيديوهات ضربهم.

وقال عبر سكايب لقناة BBC العربية ببرنامج بتوقيت ، الذي يقدمه الإعلامي أكرم شعبان:”أنا لا أقول إن جيش مصر وشرطتها خونة، فليس الجيش كله ولكن قيادات في الجيش فقط  ولا يجب على الدولة أن تقوم بقتل المتظاهرين بهذا الشكل”.

واشار إلى أن الإعلامي  يوسف  الحسيني هو من هددهم، عندما قال إن لديه اسماء وعناوين من اعتدوا عليه وحرض على أقاربنا وزوجاتنا وأولادنا.

وحول  البلاغات التي تطالب بسحب الجنسية منه قال شوبير “لا يستطيع أحد سحب الجنسية منا وسوف أزور مصر عندما تتحرر”.

وعن تبرأ الرياضي والإعلامي أحمد شوبير من أخيه، رد محمد شوبير ” محمد سيظل أخي ولا يمكن أن أتبرأ منه كما فعل هو”.

وتعرض كل من يوسف الحسينى ومحمد مصطفى شردي ورامى عبد الرحمن، لاعتداء جسدي ولفظى بأحد شوارع مدينة “نيويورك” الأمريكية أثناء زيارة الرئيس السيسي وتناقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية يوثق الواقعة ظهرت فيه أصوات لعناصر الإخوان تسب الوفد الإعلامي المصري بألفاظ نابية عقب واقعة الاعتداء، وكان من أبرز من قام بذلك شقيق الإعلامي أحمد شوبير و بهجت صابر المعروف بـ”بلطجى الجماعة” الذي تبنى واقعة صفع الحسينى، وأعلن على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عدم مبالاته بملاحقة السلطات الأمريكية له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport