ضبط مليون قطعة ألعاب نارية وشمعة عيد الميلاد مهربة داخل حاوية ببورسعيد

تمكنت مباحث ميناء بورسعيد من ضبط مليون قطعة من الألعاب النارية مهربة داخل حاوية قادمة من الصين.

وكان اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تلقى إخطارا من اللواء هشام درويش مدير مباحث المحور يفيد بورود معلومات لقسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى بورسعيد تم التنسيق بشأنها مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة مفادها قيام شركة (م) للاستيراد والتصدير مالكها المدعو (ع . ف . س ) ومقرها حارة اليهود الجمالية القاهرة باستيراد حاوية مقاس 40 قدما واردة من دولة الصين مشمولها أدوات مكتبية "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات السرية تبين لمباحث ميناء بورسعيد أن الحاوية بداخلها ألعاب نارية شمعة عيد الميلاد (شمس وقمر)، وتمكن ضباط مباحث ميناء بورسعيد من العثور على 50 كرتونة داخل الحاوية بداخلها مليون عود (شمس وقمر مخبأة ضمن مشمول الرسالة وغير واردة بالمستندات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3305 لسنة 2015 جنح ميناء بورسعيد وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.