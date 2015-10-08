القبض على عاطل بـ 5 لفافات بانجو فى الإسماعيلية

القى رجال مباحث مركز الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 5 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 15 كيلو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث بنجاح الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونه النقيب محمد أسامة فى القبض على (ص. س. ع ) 36 سنة عاطل - بحوزته ( 5 ) لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 15 كيلو جرام ) ، 125 جنيه ، وتليفون محمول ، وبمواجهتهإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه ..تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.