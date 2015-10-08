ضبط 20.7 مليون طلقة "محدث صوت" داخل حاويتين بموانئ بورسعيد

ضبط رجال مباحث الموانئ ببورسعيد 20 مليونًا و736 ألف طلقة مسدس أطفال محدث صوت مهربة داخل حاويتين قادمتين من الصين.

تلقى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارًا من اللواء هشام درويش مدير مباحث المحور بورود معلومات لقسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد تم التنسيق بشأنها مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة تفيد باستيراد شركة (م) للاستيراد والتصدير - ملك (ع.ف.س) ومقرها حارة اليهود بالجمالية - "2"حاوية مقاس الواحدة 40 قدمًا من الصين مشمولها أدوات مكتبية "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات السرية تبين أن الحاوية بداخلها العاب نارية (حبش طلقات مسدس أطفال محدث صوت وتمكن ضباط مباحث ميناء بورسعيد من العثورعلى 400 كرتونة داخل الحاويتين بداخلها 20 مليون و736 ألف طلقة حبش مسدس أطفال محدث صوت مخبأة ضمن مشمول الرسالة وغير واردة بالمستندات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.