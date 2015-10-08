أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 5 سنوات لأمين شرطة شرع فى قتل مواطن بنجع حمادى

Google+ Print
السجن 5 سنوات لأمين شرطة شرع فى قتل مواطن بنجع حمادى السجن 5 سنوات لأمين شرطة شرع فى قتل مواطن بنجع حمادى
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، حضوريًا أمين شرطة بالسجن 5 سنوات وغيابيًا على شقيقه بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بالشروع فى قتل مواطن وحيازة أسلحة فى القضية رقم 11564 جنايات نجع حمادى، لسنة 2014 المقيدة برقم 3461 كلى قنا لسنة 2014.

ترجع أحداث الواقعة، إلى 2 أغسطس 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "محمد.م" اتهم فيه "هانى.ع.أ"، وشقيقه "خيرى" - 47 سنة أمين شرطة بقسم مسطحات نجع حمادى بالشروع فى قتله.

وكشفت التحريات، أن المتهم الأول أطلق النار على المجنى عليه من بندقية آلية أثناء تواجد الثانى قاصدا قتله، بسبب خلافات بينهما، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتى الشروع فى القتل وحيازة أسلحة وذخائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365