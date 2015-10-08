السجن 5 سنوات لأمين شرطة شرع فى قتل مواطن بنجع حمادى

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، حضوريًا أمين شرطة بالسجن 5 سنوات وغيابيًا على شقيقه بالسجن 15 سنة، لاتهامهما بالشروع فى قتل مواطن وحيازة أسلحة فى القضية رقم 11564 جنايات نجع حمادى، لسنة 2014 المقيدة برقم 3461 كلى قنا لسنة 2014.

ترجع أحداث الواقعة، إلى 2 أغسطس 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "محمد.م" اتهم فيه "هانى.ع.أ"، وشقيقه "خيرى" - 47 سنة أمين شرطة بقسم مسطحات نجع حمادى بالشروع فى قتله.

وكشفت التحريات، أن المتهم الأول أطلق النار على المجنى عليه من بندقية آلية أثناء تواجد الثانى قاصدا قتله، بسبب خلافات بينهما، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتى الشروع فى القتل وحيازة أسلحة وذخائر.