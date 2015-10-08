تموين الوادى الجديد يضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجزر بالخارجة

تمكنت حملة مكبرة من إدارة التفتيش بمديرية التموين والطب البيطرى بالوادى الجديد، من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجزر، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة والتى تم التحفظ عليها وتحرر بها محضر، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وكانت لجنة من مديريتى التموين والطب البيطرى بالمحافظة والتى ضمت محمد عبيد مدير عام التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين والدكتور ماهر عيد بخيت والدكتورة إيمان أحمد السيد قد قامت بالإبلاغ عن جزار يقوم بالذبح خارج المجزر، وتم إبلاغ التموين والنيابة بتلك الواقعة وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الجزار والكميات المذبوحة وتم التحفظ عليها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة.



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