القبض على هارب من المؤبد بحوزته بطاقة مزورة فى فايد بالإسماعيلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية من القبض على هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث الثورة بحوزته بطاقة مزورة باسم آخر.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل بقيام الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث فايد ومعاونيه بالقبض على المدعو (إ. ج. م) 30 سنة عاطل مقيم بأبوسلطان دائرة المركز الهارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة يناير 2011 فى القضية رقم 4247 لسنة 2013 جنايات فايد والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " قتل عمد " وبحوزته بطاقة رقم قومى باسم ( يوسف فاروق عبدالحليم نجيب )، يشتبه فى كونها مزورة ، وكذلك رخصة قيادة منسوب صدورها إلى إدارة مرور بورسعيد بذات الاسم .

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لا تخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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