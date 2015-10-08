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القبض على صياد بحوزته كيلو هيروين بالبدرشين

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القبض على صياد بحوزته كيلو هيروين بالبدرشين القبض على صياد بحوزته كيلو هيروين بالبدرشين
وجه ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة ضربة قوية لتجار المواد المخدرة بالقبض على صياد بالبدرشين بحوزته كيلو من مخدر الهيروين قبل ترويج المخدر على عملائه وأحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار صياد يدعى "هانى.ح" فى المواد المخدرة واستعداده لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن المقدم عمرو عبد العزيز والنقيبان طاهر صالح وأحمد فايز من ضبط المتهم وبحوزته كيلو هيروين وهاتفين محمول و600 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها فتم إخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365