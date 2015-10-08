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6 أشهر مع الشغل لروسية اعترفت بتقاضيها 300 دولار فى الساعة لممارسة الدعارة

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6 أشهر مع الشغل لروسية اعترفت بتقاضيها 300 دولار فى الساعة لممارسة الدعارة 6 أشهر مع الشغل لروسية اعترفت بتقاضيها 300 دولار فى الساعة لممارسة الدعارة
قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد فتحى وأمانة سر محمد عبد الحكيم بحبس روسية 6 أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة ممارسة الدعارة.

كانت نيابة العجوزة قد أمرت، بحبس فتاة روسية 4 أيام على ذمة التحقيق ضبطت داخل شقة تمارس الرذيلة مع راغب متعة داخل شقة بالمهندسين.

كشفت تحقيقات أحمد علام وكيل أول نيابة العجوزة، أن المتهمة روسية الجنسية أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تدعو فيها راغبى المتعة لممارسة الجنس معها، حيث تعرض صورًا لها مثيرة على صفحتها ورقم هاتفها للتواصل معها.

وتمكنت مباحث الآداب بالجيزة من ضبط المتهمة فى حالة تلبس مع شاب داخل شقة بمنطقة المهندسين، واعترفت المتهمة أمام أحمد علام وكيل النيابة بارتكابها للواقعة، وقالت إنها تتقاضى 300 دولار فى الساعة مع راغب المتعة.

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مصر 365