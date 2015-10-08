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"نتانياهو": دمرنا بيوت المخربين من الفلسطينيين وسننتصر عليهم

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"نتانياهو": دمرنا بيوت المخربين من الفلسطينيين وسننتصر عليهم "نتانياهو": دمرنا بيوت المخربين من الفلسطينيين وسننتصر عليهم
أعلن بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن قواته دمرت بيوت من وصفهم بالمخربين من الفلسطينيين، متوعداً بأنه سيفرض عقوبات على ملقى الحجارة والتصدى لهم بكل قوة.

وزعم "نتانياهو" فى كلمة له منذ قليل من "تل أبيب" أنه لا حاجة لإشعال الوضع فى فلسطين، وتابع: "نحن ضد المحرضين من الطرفين"، مؤكداً أن إسرائيل دولة قوية وستنتصر على الفلسطينيين.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت المسجد الأقصى عدة مرات واعتدت على المصلين بداخله منذ منتصف الشهر الماضى وحولته إلى مزار سياحى أمام المستوطنين والأجانب الأمر الذى أغضب الفلسطينيون ودفعهم للتصدى للاحتلال والدفاع عن المسجد فسقط العديد منهم بين شهيد وجريح.

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مصر 365