اغتيال ضابطين عراقيين فى حادثين منفصلين فى الديوانية وكركوك

انفجرت سيارة مما أدى إلى مقتل ضابط بوزارة الداخلية العراقية مساء اليوم الخميس، فى محافظة الديوانية جنوبى العراق.

وقال الناطق بام وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، فى تصريح صحفي، إن آمر فوج طوارىء محافظة الديوانية السابق العميد غسان محمد قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة لصقت أسفل سيارته فى الديوانية.

على صعيد متصل اغتال مسلحون مجهولون اليوم مدير أمن دائرة استخبارات محافظة كركوك المقدم أيدن حسين رفعت وسط مدينة كركوك شمالى العراق.

وقال مصدر أمنى فى شرطة كركوك إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت باتجاه سيارة كان يستقلها المقدم رفعت لدى مرورها فى الشارع التجارى وسط المدينة، مما أدى إلى مقتله فى الحال.

وأشار إلى أن قوة أمنية هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، وشرعت السلطات المعنية بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الجهة المسئولة.

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