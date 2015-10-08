أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اغتيال ضابطين عراقيين فى حادثين منفصلين فى الديوانية وكركوك

Google+ Print
اغتيال ضابطين عراقيين فى حادثين منفصلين فى الديوانية وكركوك اغتيال ضابطين عراقيين فى حادثين منفصلين فى الديوانية وكركوك
انفجرت سيارة مما أدى إلى مقتل ضابط بوزارة الداخلية العراقية مساء اليوم الخميس، فى محافظة الديوانية جنوبى العراق.

وقال الناطق بام وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، فى تصريح صحفي، إن آمر فوج طوارىء محافظة الديوانية السابق العميد غسان محمد قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة لصقت أسفل سيارته فى الديوانية.

على صعيد متصل اغتال مسلحون مجهولون اليوم مدير أمن دائرة استخبارات محافظة كركوك المقدم أيدن حسين رفعت وسط مدينة كركوك شمالى العراق.

وقال مصدر أمنى فى شرطة كركوك إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت باتجاه سيارة كان يستقلها المقدم رفعت لدى مرورها فى الشارع التجارى وسط المدينة، مما أدى إلى مقتله فى الحال.

وأشار إلى أن قوة أمنية هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، وشرعت السلطات المعنية بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الجهة المسئولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365