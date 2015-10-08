سقوط 4 صواريخ «كروز» روسية على إيران بدلا من سوريا

ذكرت صحيفة «الاندبندت» البريطانية، أن عددًا من صواريخ «كروز» التي أطلقتها سفينة حربية روسية نحو أهداٍف في سوريا انفجرت في إيران.

وقال مسؤولان أمريكيان وفق ما نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن أربعة صواريخ على الأقل سقطت فوق إيران. ولم يتضح ما إذا كان قد أصيب أي شخص في الانفجار أو أين بالضبط سقطت الصواريخ في إيران. ويرجح أن الصواريخ ضربت المنطقة الشمالية الغربية لأن روسيا أطلقت صواريخ متجهة إلى سوريا عبر المنطقة ومن فوق الأجواء العراقية.

وكانت روسيا قد صعدت حملتها العسكرية في سوريا، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عندما بدأت توجيه صواريخ من سفن حربية في بحر قزوين. ووقع الحادث في ثاني يوم من استخدام السفن الحربية بعد أسبوع من بدء موسكو عملياتها في سوريا.