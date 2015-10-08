إصابة 35 شخصًا باختناق إثر تفريق المتظاهرين في بيروت

تظاهر مئات اللبنانيين، مساء اليوم الخميس، في وسط بيروت، في إطار حركة احتجاجية مستمرة منذ حوالي شهرين ضد أداء الطبقة السياسية وعلى خلفية أزمة النفايات التي تهدد الصحة العامة مع بدء سقوط الأمطار فيما، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 35 شخصًا أصيبوا بحالات اختناق اثر صدامات مع القوى الأمنية.

ويتخوف اللبنانيون مع استمرار تكدس النفايات عشوائيًا في المناطق السكنية وفشل الحكومة في إتخاذ إجراءات عملية، من انتشار الأمراض لا سيما “الكوليرا”. وقال أحد المشاركين في المظاهرات لوكالة «الأنباء الفرنسية»، القضية ليست سياسية بل قضية صحة بلد بأكمله” متوجها إلى اللبنانيين بالقول” ألا تخافون على أطفالكم من انتشار الامراض؟”.

واعلنت بلدية بيروت أمس الأربعاء سلسلة ارشادات لـ”تجنب الإصابة بالأمراض المتنوعة، ولا سيما الوقاية من مرض الكوليرا” جراء استمرار أزمة النفايات داعية السكان إلى التقيد بها.