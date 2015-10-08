سائقو النقل يغلقون باب ميناء السخنة اعتراضا على التأخير المتعمد فى العمل

شهد ميناء السخنة بالسويس مساء اليوم حالة من الشلل التام بعد أن قام سائقو النقل بمنع دخول وخروج السيارات أو أى شاحنات، اعتراضا منهم على نظام العمل الموضوع من إدارة ميناء السخنة لهم.

قال المحتجون لـ"اليوم السابع"، إنهم يعملون لدى شركات صناعية وأخرى استيراد وتصدير وأن نظام العمل المتبع والمطبق عليهم يؤدى إلى تعطلهم لساعات طويلة وتأخير متعمد فى العمل، وأنهم يطالبون بنظام عمل يسهل الإجراءات وتسريع سير العمل.

من جانبه قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إن مفاوضاتهم مع السائقين نجحت بعد التواصل مع إدارة موانئ دبى العالمية المسئولة عن إدارة ميناء السخنة، موضحا أن باب الميناء يعمل بشكل طبيعى حاليا.