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محافظ الوادى الجديد يكرم أسر الشهداء ومصابى الحرب فى احتفالات أكتوبر

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محافظ الوادى الجديد يكرم أسر الشهداء ومصابى الحرب فى احتفالات أكتوبر محافظ الوادى الجديد يكرم أسر الشهداء ومصابى الحرب فى احتفالات أكتوبر
كرم اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد 78 من أسر الشهداء ومصابى الحرب والمتفوقين بالتربية والتعليم، والأزهر، والعاملين المثاليين، والأبطال الرياضيين، والموهوبين فى الشعر.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة ولمصر عامةً، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، فى إطار احتفالات محافظة الوادى الجديد بانتصارات أكتوبر، والعيد القومى للمحافظة، الذى يواكب وصول أول قافلة من سلاح المهندسين لتعمير الوادى الجديد عام 1959.

وعقدت المحافظة ندوة موسعة بعنوان "كيف نستعيد روح أكتوبر"، بقاعة ديوان عام المحافظة، حاضر فيها اللواء أركان حرب فؤاد يوسف أحمد فيود، مستشار مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وسرد أحداث حرب أكتوبر المجيدة وتبعاتها.

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مصر 365