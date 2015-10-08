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محافظ بورسعيد: "الحمد لله المنطقة الحرة بعافية شوية"

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محافظ بورسعيد: "الحمد لله المنطقة الحرة بعافية شوية" محافظ بورسعيد: "الحمد لله المنطقة الحرة بعافية شوية"
قال اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، إنه خلال الأعوام الماضية كانت المحافظة سياحية، ولكن المنطقة الحرة شغلتنا عن هذا قطاع السياحى، لافتاً إلى وجود استراتجية تهدف إلى عودة السياحة مرة أخرى بجانب العمل التجارى فى المنطقة الحرة، وتابع: "الحمد لله المنطقة الحرة هى بعافية شوية وأحنا وضعنا استراتيجية لعودة السياحة تانى".

وأضاف "نصر الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر فضائية "النهار"، أن شاطئ بورسعيد يمتد بطول 28 كيلو بطول المحافظة على البحر دون أى تقطعات، ونهدف لتحويله إلى مثل شاطئ شرم الشيخ والإسكندرية.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك المشروع سيقضى على التكدس المرورى الموجود بطول طرح البحر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

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