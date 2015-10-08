محافظ سوهاج: إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز المنشاة وجرجا وجهينة قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

تمت إزالة عدد 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ناحية مركز المنشاة، وإزالة عدد 9 حالات تعدٍ علي ناحية مركز جرجا، وكذلك إزالة عدد 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ناحية مركز جهينة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.