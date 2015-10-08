ندوة إعلامية عن الانتخابات البرلمانية بمركز تنمية مهارات المرأة فى باريس

عقد مركز إعلام الخارجة اليوم الخميس ندوة إعلامية حول (نظام إنتخابات برلمان 2015) وذلك بمقر مركز تنمية قدرات ومهارات المرأة بمدينة باريس وبحضور المهندس عادل مراد نائب أول مركز ومدينة باريس حاضر فى الندوة سليم صيد سليم (المحامى) والذى أكد أهمية خروج الناخبين وتصويتهم فى الانتخابات البرلمانية واختيار المرشح صاحب الفكر المستنير الذى هو أهل لهذا المنصب نظرًا للدور المهم الذى يقوم به البرلمان فى التشريع.

أوضح سليم أن محافظة الوادى الجديد تقع فى المرحلة الأولى من الانتخابات والتى تضم 14 محافظة والمحددة يومى 18 و19 أكتوبر الجارى بالنسبة للمصريين المقيمين بداخل مصر وأن عملية التصويت تبدأ من 9ص حتى 9م يتخللها ساعة راحة من 2:30م حتى 3:30 م وأن جولة الإعادة للمصريين فى الداخل ستكون يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.

وأوضح سليم أن نظام الإنتخابات القادمة هو النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى وأن محافظة الوادى الجديد تنقسم إلى دائرتين الأولى هى الواحات الخارجة وتضم مركزى الخارجة وباريس ولها مقعدان والدائرة الثانية الواحات الداخلة وتضم الداخلة وبلاط والفرافرة ولها مقعدان كما يوجد مقعد مخصص لمحافظة الوادى الجديد فى نظام القائمة المغلقة المطلقة التى تضم 45 مرشحا وذكر أن نجاح القائمة يعنى نجاح كل من فيها.

وشرح سليم حالات بطلان الصوت ومنها إعطاء عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب إنتخابه وأكد للحضور على أهمية إختيار قائمة واحدة وعدد 2 مرشح فردى لأن إختيار عدد أكبر من ذلك أو أقل يؤدى إلى بطلان الصوت الإنتخابى ثم تناول الإجراءات التى تتبع أثناء عملية الإقتراع وأنه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب إلا بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.

فى نهاية الندوة تناول سليم بعض مشكلات الوادى الجديد وأوضح أهمية اختيار النائب المبدع الذى يستطيع أن يساهم فى حل هذه المشكلات.