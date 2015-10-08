بين الذهب والدم.. رسائل العرب في احتفال بوتين بعيد ميلاده الـ63

كتبت : شيماء حفظي

أن تكون مشهورًا فإن مناسباتك الشخصية لن تسير بصورة طبيعية، وعندما يتعلق الأمر باسم ارتبط في أذهان العالم بألقاب : الملك، الزعيم، القائد، أو الأسطورة الروسي، فإن الاحتفال بعيد ميلاده لن يقف عند “تورتة” وشموع وحفلة تنكرية.

> في مباراة هوكي الجليد، التي أقيمت في ملعب “شايبا” بمدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، احتفل «فلاديمير بوتين» بعيد ميلاده الـ 63، وسط احتفالات من محبيه حول العالم، إلا أن معارضيه لم يفوتوا الفرصة لإرسال برقيات تهنئة على طريقتهم الخاصة.

> وغير أن البروتوكولات الرسمية، جعلت بوتين يتلقى التهاني من عدد من زعماء العالم، إلا أن التهنئة الشعبية تأخذ طابعًا مختلفًا بلا شك.

> ويبدو أن “بوتين” لديه الكثير من المعجبين شاركوه في الاحتفال بعيد ميلاده، حيث احتشد الروسيون لمشاهدة مباراة الهوكي التي شارك بها بوتين، مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمسئولين، مثل “جينادي تيمشنكو”، وزير الدفاع الروسي سيري شويجو، والتي سجل خلالها سبعة أهداف معلنا فوز فريقه، في المباراة التي بثت على القنوات الروسية الرسمية.

وبخلاف شعبيته المتزايدة في الداخل، اختلفت جنسيات محبي بوتين، من لندن وحتى إيطاليا حيث أقيم معرض دولي تحت شعار “بوتين Universe” بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الروسي في لندن وموسكو، وجاءت فكرة إقامة هذا المعرض وأشرف على تنظيمه أكبر ناد دولي للمعجبين ببوتين وهم من أنصاره، ويصور رسامون من أنحاء العالم الرئيس الروسي على شكل أبطال من بلدان وقوميات وعصور مختلفة. وتجسد صورة الرئيس الروسي ميزات البطولة والعدالة والدهاء والذكاء والشجاعة والجاذبية، تلك الميزات التي تدرك بسهولة ويرحب بها في معظم البلدان والثقافات، حتى إذا كان بوتين مرسوما كالمهاتما غاندي.

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ولا يمكن أن يتخطى التطور التكنولوجي مناسبة للاحتفاء بروسيا، قررت العلامة التجارية الإيطالية الرائجة “Caviar” ، الاحتفال بعيد ميلاد “بوتين” الأب الروحي لـ”الدب” عن طريق إصدار مجموعة من هواتف “آي فون 6 أس” من التيتانيوم والذهب، محفورة عليها صورة بوتين بالذهب ، ووصل سعر الهاتف إلى 3200 دولار.

وفي العالم العربي، انقسم باعثوا رسائل تهنئة بوتين بعيد ميلاده الـ63، فمنهم من قال: “أبو علي بوتين كل عام والقيصر بخير”، “، فيما وصفه آخر بـ” حليف سوريا الأول ضد الإرهاب”، وغرد عربي آخر : “عيد ميلاد سعيد أبو علي بوتين، اليوم الذكرى 63 لمولد البطل فلاديمير بوتين كل عام وأنت بألف خير”.

> وعلى الجانب الآخر، وصف مغردون بوتين بأنه “مجرم” ضمن رسالة تهنئة “افتراضية” بعيد ميلاده، ليكتب أحدهم: “عيد ميلاد الدب بوتين… إن شاء الله آخر ميلاد له، باليومين القادمين هو ومن معه يقتلون الأطفال والنساء الأبرياء لعنهم الله”.

> وغرد آخر: “هدية” مميزة في عيد ميلاده، اليوم يصادف عيد ميلاد بوتين نهديه بهذه المناسبة 25 دبابة روسية محروقة خردة في ريف حماة وعربات (بي أم بي) ومدفعية خردة”.

إلا أن بوتين واجه اتهامًا أقسى، حيث وصفه مغرد بأنه “عيد ميلاد السفاح بوتين… الجيش الحر يدمر 25 دبابة أسدية مدعومة بغطاء جوي روسي”.

> ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إلا أن آخر وصفه بأنه أشعل العالم قائلًا: “بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ63 بلعب الهوكي.. أشعل العالم وجالس يلعب هوكي”.

> ويصل الأمر إلى الاتهام بقتل المدنيين في سوريا، ليبعث له أحد المغردين، “بوتين يحتفل بعيد ميلاده بالهوكي ..بينما قواته تقصف المدنيين في سوريا”.

> وجمع بوتين خلال أعياد ميلاده عدد من الهدايا الغريبة، حيث حصل على “مفاجئة” حيث عثر في مقره بضواحي موسكو يوم 7 أكتوبر لعام 2008 على علبة كبيرة جلس في داخلها نمر سيبيري صغير، وبدا بوتين سعيدا جدا بهذه الهدية، لكن النمر لم يبق في المقر الرئاسي، بل انتقل إلى حديقة الحيوانات في مدينة غيلينجيك.

وفي عام 2009 أهدى رئيس الوزراء الياباني شينيزو أبي لبوتين مجموعة صنانير لصيد السمك.

و في عام 2011، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، وهو تقويم بصور فتيات كشفن عن مفاتنهن يتضمن تحيات عيد الميلاد الحارة والساخنة أحيانا أخرى، وقامت طالبات من كلية الصحافة في جامعة موسكو بإعداد التقويم، وقدمن لهذا الغرض صور لأنفسهن بملابس داخلية نشرت في التقويم، وأثارت مبادرة الطالبات هذه جدلا واسعا في المجتمع الروسي.

> وفي عيد ميلاد بوتين الـ61 في اندونيسيا، دعي الرئيس الروسي إلى غرفة منفصلة، حيث غنى له عدد من المشاركين في فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ أغنية “Happy birthday to you”، بينما كان الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو يعزف الجيتار.

> ونظم أكبر ناد دولي للمعجبين بالرئيس الروسي وهو “مجموعة أنصار فلاديمير بوتين” العام الماضي معرضا في موسكو تحت شعار “12 عملا بطوليا للرئيس بوتين” (يحاكي 12 عملا بطوليا لهرقل) حيث تم تمثيل إنجازات الرئيس الروسي من وجهة نظر البطولات التي تروى في الأساطير الإغريقية القديمة، وقد أحرز ذاك المعرض نجاحاً بالغاً في روسيا وخارجها.